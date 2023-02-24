Tamas Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Takacs 20 Şubat 1991 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Takacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamas Takacs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tamas Takacs'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2010 yılında OFK Belgrad

1 Ağustos 2012 yılında Bačka Topola

31 Aralık 2012 yılında OFK Belgrad

25 Şubat 2013 yılında SZTK

9 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr

5 Şubat 2016 yılında Debrecen

17 Şubat 2017 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2017 yılında Debrecen

23 Ağustos 2019 yılında Mezőkövesd

28 Temmuz 2020 yılında Szeged

31 Aralık 2020 yılında Mezőkövesd

17 Şubat 2021 yılında Kazincbarcika

12 Temmuz 2021 yılında Csákvár

4 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Tamas Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Takacs şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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