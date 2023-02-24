Tamas Vasko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Vasko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Vasko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamas Vasko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tamas Vasko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Vasko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Vasko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Vasko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Vasko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Vasko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Vasko 20 Şubat 1984 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Vasko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Tamas Vasko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Vasko'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Vasko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Vasko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tamas Vasko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Vasko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Vasas U19

9 Ağustos 2001 yılında Újpest

22 Temmuz 2002 yılında Fóti SE

22 Temmuz 2003 yılında Újpest

3 Ağustos 2004 yılında Tatabánya

30 Haziran 2005 yılında Újpest FC

1 Ağustos 2007 yılında Bristol City

30 Haziran 2008 yılında Újpest FC

1 Ağustos 2008 yılında Avellino

30 Haziran 2009 yılında Újpest FC

14 Temmuz 2010 yılında Videoton FC

3 Ağustos 2012 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2013 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2013 yılında Mezőkövesd

27 Ocak 2014 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2015 yılında Dunaújváros

31 Ağustos 2015 yılında Békéscsaba

5 Temmuz 2016 yılında Vasas FC

31 Ağustos 2019 yılında Eger SE

20 Ocak 2021 yılında Csákvár

Tamas Vasko kimdir

Tamas Vasko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Vasko şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Tamas Vasko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 2 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Tamas Vasko nereli

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