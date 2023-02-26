Tamaz Babunadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamaz Babunadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamaz Babunadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamaz Babunadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamaz Babunadze 4 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თამაზ ბაბუნაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamaz Babunadze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Tamaz Babunadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamaz Babunadze'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamaz Babunadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamaz Babunadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamaz Babunadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamaz Babunadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında FC Shevardeni

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2020 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Tamaz Babunadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamaz Babunadze şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tamaz Babunadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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