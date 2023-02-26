Tamaz Gelkhvidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamaz Gelkhvidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamaz Gelkhvidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamaz Gelkhvidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamaz Gelkhvidze 20 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თამაზ გელხვიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamaz Gelkhvidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tamaz Gelkhvidze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamaz Gelkhvidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamaz Gelkhvidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamaz Gelkhvidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamaz Gelkhvidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında GFF Academy

1 Ocak 2018 yılında Merani II

1 Ocak 2021 yılında FC Samgurali II

1 Temmuz 2021 yılında FC Imereti

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia II

1 Ağustos 2022 yılında WIT Georgia

Tamaz Gelkhvidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamaz Gelkhvidze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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