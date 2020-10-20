Tamer Akkal: İYİ Parti farklı güçler tarafından destekleniyor

Dün, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tarafsız Bölge'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ümit Özdağ'ın açıklamasının yankıları sürerken bir açıklama da bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi.

Tamer Akkal İYİ Parti'nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklendiğini söyledi. Akkal, İYİ Parti'de Fethullahçı Terör Örgütü ile ilişkisi olan bazı şahısların vekil adayı yapılmak istendiğini hatta yapıldığını ifade etti.

Tamer Akkal, İYİ parti ile HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunu da ifade etti.

Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür

TAMER AKKAL KİMDİR?

Tamer Akkal 20 Ağustos 1974'te Manisa'da dünyaya geldi.

Gazi İlköğretim okulundan sonra Şehitler Ortaokulunda okudu. Manisa Lisesi'nde okurken eğitimi yarım bıraktı ve öğrenimine Açık Lise'de devam etti. Açık liseyi bitiren Tamer Akkal, İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı.

2007'den beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde farklı kademelerde görev alan Tamer Akkal 2016'da istifa etti.

Tamer Akkal, İYİ Parti'ye geçti. 08 Aralık 2017'de İYİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde aday adayı olmak için 26 Nisan 2018 tarihinde İl başkanlığı görevinden istifa etti.

Tamer Akkal evli ve 1 kız babasıdır.

Tamer Akkal, İYİ Parti Manisa Milletvekili görevinden bir süre önce istifa etmişti.