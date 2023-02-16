Tamer Asik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamer Asik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamer Asik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamer Asik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamer Asik 20 Ekim 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tamer Aşık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamer Asik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamer Asik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tamer Asik'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tamer Asik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamer Asik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamer Asik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamer Asik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Osmanlıspor U19

15 Ocak 2018 yılında Osmanlıspor U21

18 Mart 2019 yılında Osmanlıspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor

15 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

8 Eylül 2022 yılında Bld Derince

Tamer Asik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamer Asik şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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