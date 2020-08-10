Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu 2011 yılında Survivor yarışmacısı olan Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladı. 53 yaşındaki Tamer Karadağlı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Didem Ceran ile Yeniköy'de akşam yemeği yedi. Çifte Karadağlı'nın kızı Zeyno'da eşlik etti.

KIZI İLE TANIŞTIRDI

Eşi Arzu Balkan'la ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelmeyen 53 yaşındaki Karadağlı, 39 yaşındaki Didem Ceran'ı kızı ile de tanıştırdı.

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı.

Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

VAJİNA BEYAZLATMA OPERASYONU

Didem Ceran geçmiş yıllarda Instagram'dan yayınlamış olduğu vajina beyazlatma işlemi sırasında çektiği video ile gündem olmuştu.

KADIN CİNAYETLERİNE VİBRATÖRÜ ÖPEREK TEPKİ VERDİ

Vajina beyazlatma videosundan kısa bir süre sonra Youtube kanalında kadına şiddete dikkat çekmek için bir video paylaşan Ceran; "Ben susmayacağım, kadınların da susmasını istemiyorum. Özellikle kadınlar kanalıma abone olun. Öyle değil mi bebek?" dedikten sonra söz konusu vibratörü öpüp yerine koyuyor.

Didem Ceran'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.