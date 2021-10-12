Tamer Karadağlı ile yaşadıkları gerilimin yankıları sürüyor! Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Berker Güven sessizliğini bozdu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündem olmuştu.

TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' canlı yayınında kendini savunan Karadağlı, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtirken, "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" dedi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Bütün bu yaşananların ardından Nihal Yalçın'a kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven sessizliğini bozarak sevgilisine destek çıkan bir paylaşımda bulundu.

Berker Güven, Nihal Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" diye yazdı.