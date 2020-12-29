'Savaşçı' dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı genç sevgilisi ile Nişantaşı'nda kameralara takıldı.

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından olan Çocuklar Duymasın ile adını geniş kitlelere duyuran 53 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl tanıştığı 23 yaşındaki yeni sevgilisi Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını düşmüştü.

2002 yılında evlendiği Arzu Balkan’dan 2007’de boşanan ünlü oyuncunun kalbi uzun süredir boştu.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1997 yılında doğan Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.

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