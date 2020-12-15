Instagram hesabında Savaşçı dizisi ile ilgili paylaşımda bulunan Tamer Karadağlı'nın açıklaması dikkat çekti. Peki Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinde mi oynayacak? | Tamer Karadağlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

TAMER KARADAĞLI SAVAŞÇI DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisi ile ilgili Instagram hesabında paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Göktürk Albay karakteri ile dizide yer alacağının mesajını verdi.

Tamer Karadağlı Savaşçı dizisine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göktürk Albay geliyor.. Bekleyin.. #limonyapim @limon_film @savascifox"

TAMER KARADAĞLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara),Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

TAMER KARADAĞLI'NIN OYNADIĞI OYUNLAR

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

SAVAŞÇI DİZİSİSİNİN KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).