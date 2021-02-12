Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız aşkı tam gaz devam ediyor!

Tamer Karadağlı ile kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hız kesmeden devam ediyor. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla aşklarını göz önünde yaşayan çiftten Iraz Yıldız, Instagram hesabından aşk dolu bir pozlarını paylaştı.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterine haya veren 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süre önce 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıktı.

ÇITIR SEVGİLİSİ İLE POZ VERDİ

Genç piyanist Iraz Yıldız, önceki gün önceki Karadağlı'nın otomobilinde çektiği selfi'ye paylaştı. İkilinin mutluluğu fotoğrafa böyle yansıdı.

Karadağlı'nın geçtiğimiz aylarda da sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilerek sevgilisini kızıyla tanıştırdığı öne sürülmüştü.



Hakkında çıkan haberlere isyan eden Karadağlı, şunları söylemişti:



"Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk.



Kendisi ile aramızda bir ‘sevgili’ olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir.