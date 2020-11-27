Tamer Karadağlı video çekerken kaza geçirdi!
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, evinde video çektiği esnada halıya takılıp düştü. Bir süre sonra ayağa kalkıp çekimine gülerek devam eden Karadağlı'nın o anları anbean cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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27 Kasım 2020 Cuma 11:51
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