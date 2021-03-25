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  3. Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisini eleştirenlere tepki: Karışmak kimsenin haddi değil!

Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisini eleştirenlere tepki: Karışmak kimsenin haddi değil!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Karadağlı aradaki yaş farkını eleştirenlere tepki gösterdi. Karadağlı, "Karışmak kimsenin haddi değil" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisini eleştirenlere tepki: Karışmak kimsenin haddi değil!

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncusu Tamer Karadağlı, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'la yaşadığı aşkla gündeme geliyor. 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere tepki gösteren Karadağlı, "Karışmak kimsenin haddi değil" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisini eleştirenlere tepki: Karışmak kimsenin haddi değil!

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Ünlü oyuncu ilişkisi hakkında konuşanlara yanıt verdi. Sevgilisi ile arasında olan yaş farkının konuşulması Karadağlı'yı rahatsız etti. Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" cümlelerine yer verdi.

 

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