Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisini eleştirenlere tepki: Karışmak kimsenin haddi değil!

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk karakteri ile gönüllere taht kuran oyuncusu Tamer Karadağlı, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'la yaşadığı aşkla gündeme geliyor. 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere tepki gösteren Karadağlı, "Karışmak kimsenin haddi değil" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Ünlü oyuncu ilişkisi hakkında konuşanlara yanıt verdi. Sevgilisi ile arasında olan yaş farkının konuşulması Karadağlı'yı rahatsız etti. Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" cümlelerine yer verdi.