Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen Pınar Altuğ itirafı! "O her zaman içimde bir acı oldu"

Armağan Çağlayan'ın sunumuyla 196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programına konuk olan Tamer Karadağlı, programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"İNANDIRICI GELMİYORLAR"

Genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Karadağlı şimdiki oyuncuların hepsinin birbirine benzediğinden bahsederek, "Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı." açıklamasında bulundu.

"KEŞKE BEN DE AYRILSAYDIM"

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden olan Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ, hakkında konuşan Karadağlı bir konuda pişman olduğunu dile getirdi. Pınar Altuğ, hakkında aldatma haberleri çıkınca diziden ayrılmıştı. Karadağlı, o dönemle ilgili bir itirafta bulunarak, "Pınar'a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı." dedi.

464 bölüm yayınlanan ve yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın dizisi 2019'da son kez ekrana geldi.