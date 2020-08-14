Tamer Yılmaz kimdir?
Tamer Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Tamer Yılmaz kimdir? İşte detaylar...
Tamer Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Tamer Yılmaz kimdir? Ayrıntılar haberimizde....
TAMER YILMAZ KİMDİR?
Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesinin rektörüdür.
EĞİTİM
1994 - 1998 Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
1991 - 1993 Yüksek Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Müh. Prog.,
1987 - 1991 Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği
AKADEMİK UNVANLAR
2007 Prof.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi
2001 - 2007 Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
1999 - 2001 Yrd.Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
1992 - 1996 Araştırma Görevlisi Yıldız Teknik Üniversitesi
YÖNETİMSEL GÖREVLER
2013 - 2018 Rektör Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Rektörlük
2010 - 2012 Rektör Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi
2009 - 2010 Enstitü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2007 - 2009 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi
YÖNETİLEN TEZLER
Gaz türbinli gemilerde ekserji ve termodinamik analiz
Yılmaz T. (Danışman)
T.ÇUBUĞUUZUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006