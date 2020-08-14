Tamer Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Tamer Yılmaz kimdir? Ayrıntılar haberimizde....

TAMER YILMAZ KİMDİR?

Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesinin rektörüdür.

EĞİTİM

1994 - 1998 Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1991 - 1993 Yüksek Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Müh. Prog.,

1987 - 1991 Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

AKADEMİK UNVANLAR

2007 Prof.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi

2001 - 2007 Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi

1999 - 2001 Yrd.Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi

1992 - 1996 Araştırma Görevlisi Yıldız Teknik Üniversitesi

YÖNETİMSEL GÖREVLER



2013 - 2018 Rektör Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Rektörlük

2010 - 2012 Rektör Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi

2009 - 2010 Enstitü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2007 - 2009 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi

YÖNETİLEN TEZLER



Gaz türbinli gemilerde ekserji ve termodinamik analiz

Yılmaz T. (Danışman)

T.ÇUBUĞUUZUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006