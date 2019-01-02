Tamir etmeye çalıştığı tablet patladı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişinin onarmaya çalıştığı tabletin patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik'te elektronik cihaz tamiri üzerine çalışan Enes Şahin'in (30) onardığı tablet, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda patladı. Alev alan tablet, iş yerindekiler tarafından söndürüldü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Şahin, tabletin bataryasında şişme problemi olduğunu, bu nedenle tamire getirildiğini söyledi.

Yeni batarya takmak için eski bataryayı söktüğünü anlatan Şahin, "Bu esnada batarya birden patlayıp alev aldı. Çok şükür bize hiçbir şey olmadı. Tablet birden alev alınca o anki refleksle kendimizi dışarı attık. Tablet yanmaya devam ediyordu. Sağ olsun arkadaşlar söndürdü." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA