Tamir Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamir Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamir Glazer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamir Glazer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamir Glazer 30 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da תמיר גלזר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamir Glazer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tamir Glazer'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamir Glazer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamir Glazer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamir Glazer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamir Glazer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

14 Ağustos 2022 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Tamir Glazer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamir Glazer şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Tamir Glazer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U19 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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