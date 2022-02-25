Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) Maaşları

Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.41

Meslek Adı :

Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sondaj makine ve ekipmanlarının gerekli organizasyonunu ve koordinasyonunu oluşturarak, kendisine bağlı personeli vasıtasıyla makinelerin atölye veya arazi ortamında sürekli ve düzenli olarak bakımının, tamiratının, tadilatının, imalatının, yağlamasının, parça değişiminin vb. diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda aktif kalmalarını sağlama, personelini sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri )İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük yapılacak işleri talimatlara ve iş programına göre öncelik sırasını düzenlemek,, ihtiyaçlar için gerekli malzeme ve yedek parça listesini hazırlamak,

b) Onarılması veya yenilenmesi gereken makinelerin ön kontrollerini yapmak, harici temizliğinin yapılmasını sağlamak,

c) Onarılması veya revizyonu gereken ekipman için uygun tamir yerini tespit etmek, onarıma konu ekipmanın seçilen yere yerleştirilmesi işlemlerine nezaret etmek,

d) Tamir edilen malzemelerin ve yenilenmesi gereken parçaların talimatlara ve teknik değerlere uygun olarak makine üzerine monte edilmesini sağlamak,

e) Atölyede tamir ve revizyonda olan makine ve ekipmanların tamir ve revizyon sürelerini ve işe başlanma tarihlerini tespit etmek, ilgili raporları düzenlemek,

f) Atölyede yapılan tamir, bakım ve revizyonların zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,işlemlerin zamanında yerine getirilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak,

g) Sorumluluk ve çalışma alanında yapılan işler ile ilgili gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

h) İşyerine iş talimatı ve güvenlik önlemleriyle ilgili ikaz tabela ve levhalarının asılmasını sağlamak,

i) Makine ve ekipmanlarda yapılan tamir ve revizyonların son kontrollerini yapmak,

j) Yapılan işler ve kullanılan malzemeler ile ilgili kayıtları tutmak,

k) Tamir bakım ve revizyonlarda kullanılan alet ve avadanlıkların genel bakım ve temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

l) Kış aylarında sondaj makine ve ekipmanlarının antifiriz durumunu kontrol ettirerek eksik olan makine ve araçların antifirizlerinin tamamlanmasını sağlamak,

m) Makine ve cihaz ayarlarında sapma olduğunda ayarları yenilemek ve sabitlenmesini sağlamak,

n) Atölyede diğer tamir, ba

Güncel Meslek : EVET

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