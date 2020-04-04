Tamirhanesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, oto tamircisi E.İ. (44), tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hızır Akgün, E.İ.'nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.'ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün'ü bacağından ve göğsünden yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.İ. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA