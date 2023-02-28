Tamirlan Dzhamalutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamirlan Dzhamalutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamirlan Dzhamalutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamirlan Dzhamalutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamirlan Dzhamalutdinov 28 Temmuz 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Джамалутдинов Тамирлан Улубиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamirlan Dzhamalutdinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dream Soccer Agency yapmaktadır. Tamirlan Dzhamalutdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tamirlan Dzhamalutdinov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamirlan Dzhamalutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamirlan Dzhamalutdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamirlan Dzhamalutdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamirlan Dzhamalutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anzhi II

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi 2

1 Mart 2018 yılında Metta

21 Şubat 2020 yılında Celik Zenica

20 Ekim 2020 yılında Veles Moskova

6 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

23 Nisan 2022 yılında Kyran

3 Şubat 2023 yılında Surkhon

Tamirlan Dzhamalutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamirlan Dzhamalutdinov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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