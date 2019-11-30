TANAP Genel Müdürü Düzyol: "Gazın Avrupa'dan 9 büyük alıcısı var"

EDİRNE (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, bu hattan geçen gazın Avrupa tarafından 9 büyük alıcısının olduğunu bildirdi.

Düzyol, TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilecek tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, TANAP'ın "güney gaz koridoru" olarak adlandırılan gaz tedarik zincirinin sadece bir halkası olduğunu söyledi.

TANAP'ın bir dizi altyapı yatırımından biri olduğunu belirten Düzyol, "Azerbaycan Şahdeniz 2 doğalgaz sahasında üretilen gazın 3 bin 500 kilometrelik bir boru hattı zinciriyle önce Türkiye, arkasından Avrupa Birliğine ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bugün itibarıyla Avrupa kapısına gazı vermeye gelmiş durumdayız." dedi.

Avrupa kapısının hazır olmasının tek başına yeterli olmayacağının da altını çizen Düzyol, şöyle devam etti:

"Devamında inşa edilen Trans Adriyatik Boru Hattı Sistemi'nin, Avrupa'ya ticari gaz akışının başlayabilmesi için tamamlanmış olması gerekiyor. İnşallah onu da önümüzdeki yılın ekim ayı itibarıyla gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Aslında test amaçlı gaz verdik Trans Adriyatik Boru Hattı Sistemi'ne, bu hafta başı itibarıyla. Şu anda boru hattımızın Yunanistan sınırına kadar olan 5 kilometrelik bölümü tamamen gazla dolu. Öbür tarafta 2 kilometrelik kısım da Azerbaycan gazıyla dolu. Toplam 256 bin metreküplük bir gaz var 7 kilometrelik bölümde. Proje, hem Türkiye açısından hem Azerbaycan açısından hem de Avrupa Birliği açısından büyük önem taşıyor."

- TANAP gazına Avrupa'dan ilgi

Düzyol, TANAP'ın önemli bir yatırım olduğunu, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile siyasi ve ekonomik bağlarının daha da güçlendirilmesi adına önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Projenin, "Türkiye'yi bölgesinde bir enerji ticaret merkezi haline getirme noktasında önemli bir adım olduğunu" aktaran Düzyol, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği açısından ise arz güvenliği ve çeşitliliğinin artırılması noktasında tek kaynak ülkeye olan ithalat bağımlılığının azaltılması anlamında büyük önem taşıyor. Bu gazın Avrupa tarafından 9 büyük alıcısı var. Avrupa tarafındaki alıcılar arasında Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol şirketleri bulunuyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde sadece bu üç ülkede, yani Türkiye'nin devamındaki Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk'ta tüketileceğini düşünmemek lazım. Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerin de önümüzdeki yıllarda bu gazın tüketicisi olma ihtimalleri oldukça kuvvetli. Bu büyük alıcılar Avrupa'nın içlerine kadar anlaşmalar yapmak suretiyle bu gazı başka ülkelere de pazarlama imkanına sahip olacaklar."





















Kaynak: AA