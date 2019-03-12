TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak

EDİRNE (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında TANAP'tan Türkiye’ye toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz gönderildiğini belirterek, "Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız." dedi.

Düzyol, İpsala'da bulunan TANAP MS4 ölçüm istasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TANAP'ın ticari işletmecilik faaliyetlerini 190 personelle sürdürdüğünü kaydeden Düzyol, projenin başlangıcında 11,77 milyar dolarlık yatırım maliyeti hesapladıklarını ancak bunun yaklaşık yüzde 41 tasarrufla 7 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldüğünü anımsattı.

Düzyol, proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gazın Türkiye’ye taşındığını belirterek, "Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

TANAP’ın mevcut kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Düzyol, tasarım kapasitesinin ise 31 milyar metreküp olduğunu dile getirdi.

Düzyol, ilave kompresör yatırımlarıyla kapasitenin önce 24 milyar sonra 31 milyar metreküpe çıkarılabileceğini vurguladı.

Projenin Faz-0 kısmından Türkiye’ye gaz iletildiğini bildiren Düzyol, Avrupa’ya gaz iletecek Faz-1 kısımda ise 15 Nisan’da testlere başlanacağını söyledi.

TANAP'ta genel ilerleme oranının şubat sonu itibarıyla yüzde 98 olduğunu kaydeden Düzyol, "Her şey yolunda giderse 1 Temmuz’da Avrupa’ya gaz vermeyi öngörüyoruz." dedi.

- "10 yeni canlı türüne rastladık"

Düzyol, proje kapsamında 108 milyon adam-saatten fazla çalışıldığını belirterek, "2019 Şubat sonu itibarıyla toplam yazışma sayısı 152 bin. Kurumlardan alınan görüş sayısı 3 bin 278 ve aldığımız izin sayısı 7 bin 351 oldu. Toplam imzalanan kontrat tutarı 5 milyar 368 milyon dolar. Bu süreçte toplam 10 yeni canlı türüne rastladık. Bunlardan 9’u hayvan biri de bitki. 154 yeni arkeolojik alana rastladık. 84 milyon dolar bütçeyi sosyal ve çevresel yatırım programına ayırdık. Yaklaşık bine yakın projeye destek verdik." diye konuştu.

TANAP’ın Türkiye’yi önemli bir aktör haline getireceğini vurgulayan Düzyol, "Sadece koridor olmanın ötesinde enerji merkezi olmak için önemli bir adım da gerçekleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP'tan yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşınacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılacak. Kalan 10 milyar metreküplük kısım ise Avrupa'ya gönderilecek.

Kaynak: AA