Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu : Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Hava Taşıtı Pilotları Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Sportif, eğlence ve benzeri amaçlarla yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek isteyen bireylere uçuş sürecinde bilgilendirme yapan, uçuş faaliyetlerinin iş organizasyonu, hazırlık, icra ve tamamlanma faaliyetlerini gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetler yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı güvenliği ve acil durum önlemlerini uygulamak,

b) Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Uçuş planı yapmak,

d) Kayıt ve raporlama yapmak,

e) Kalkış ve iniş pistlerini hazırlamak,

f) Malzeme ve ekipman hazırlığı yapmak,

g) Kendisini ve yolcuyu uçuşa hazırlamak,

h) Kalkış ve uçuş sürecini yürütmek,

i) İniş sürecini yürütmek,

j) Yamaç paraşütünün bakımının yapılmasını sağlamak,

k) Yamaç paraşütünü muhafaza etmek,

l) Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) mesleği için “8181.14” kod olarak kullanılır iken Ağır Silah Bakım Onarımcısı mesleği için “8211.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Meslek Kodu “3153.06” olarak belirlenmiştir.

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