Tandır Ocağı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tandır Ocağı Ustası görev tanımı nedir, Tandır Ocağı Ustası ne iş yapar, Tandır Ocağı Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tandır Ocağı Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tandır Ocağı Ustası Tanımı;

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Tandır Ocağı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tandır Ocağı Ustası Maaşları

Tandır Ocağı Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tandır Ocağı Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tandır Ocağı Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.10

Meslek Adı :

Tandır Ocağı Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Killi toprağı çeşitli işlemlerden geçirerek yere kazılan bir çukurda tandır ocağı imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tandır Ocağı Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Killi toprağı taşıyarak atölyeye getirmek,

b) Toprağa su katarak karıştırmak ve tandır sıvasını hazır hale getirmek,

c) Bir süre kapalı bir alanda bekletmek,

d) Taban çamurunu gereken kalınlıkta dökmek, hamur şeklinde elle yuvarlayarak bir sıra daire şeklinde gavı tabanın üzerine koymak,

e) Hazırlanan yapıyı kurumaya bırakmak,

f) Sonra tekrar merdane kalınlığında çamuru yuvarlayarak bu yapının üzerine koymak, yapılan işlemi tekrar ederek tandırı oluşturmak,

g) Oluşturulan tandırı kurumaya bırakmak, belli aralıklarla tandırın iç yüzeyini killi topraktan yapılan çamurla sıvamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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