Tanel Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanel Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanel Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanel Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanel Lang 15 Ağustos 1995 tarihinde Viljandi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanel Lang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tanel Lang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tanel Lang'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tanel Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanel Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tanel Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanel Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında JK Viljandi

1 Şubat 2022 yılında JK Tammeka

Tanel Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanel Lang şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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