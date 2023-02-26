Tanel Tamberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanel Tamberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tanel Tamberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tanel Tamberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tanel Tamberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanel Tamberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tanel Tamberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanel Tamberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanel Tamberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanel Tamberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanel Tamberg 6 Haziran 1992 tarihinde Toila Vald şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanel Tamberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tanel Tamberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tanel Tamberg'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tanel Tamberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanel Tamberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tanel Tamberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanel Tamberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Sillamäe II

1 Ocak 2011 yılında Sillamäe Kalev

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2013 yılında JK Trans Narva

3 Ocak 2020 yılında Kalev

Tanel Tamberg kimdir

Tanel Tamberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanel Tamberg şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Narva Azat Ziyazova, JK Trans Narva (-2002), SC Real Tallinn (-2006), FC Puuma (2007)

Tanel Tamberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Tanel Tamberg nereli

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