Tanel Tammik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanel Tammik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanel Tammik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanel Tammik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanel Tammik 14 Haziran 2002 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanel Tammik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTF Germany yapmaktadır. Tanel Tammik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tanel Tammik'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tanel Tammik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanel Tammik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tanel Tammik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanel Tammik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka

Tanel Tammik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanel Tammik şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tanel Tammik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka (2010-2018)

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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