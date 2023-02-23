Taneli Hamalainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taneli Hamalainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taneli Hamalainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taneli Hamalainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taneli Hamalainen 16 Nisan 2001 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taneli Hamalainen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Taneli Hamalainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Taneli Hamalainen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Taneli Hamalainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taneli Hamalainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taneli Hamalainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taneli Hamalainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında KuPS

Taneli Hamalainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taneli Hamalainen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Taneli Hamalainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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