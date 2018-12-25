Tanem Sivar'ın köpeklerinin zehirlenmesi davasında, tüfek için bilirkişi raporu istendi

MARMARİS'te yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.'nün (54), 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi, K.Ü.'nün köpeklerin zehirlenmesinden sonra yaşanan tartışma sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen av tüfeğinin menzil kapasitesinin tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın "Jango" ve "Pamuk" adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl Kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.'nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, sanık Kaan Ü.'yü serbest bıraktı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında "mala zarar verme" suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

Davanın ikinci duruşmasının ardından geçen geçen 25 Kasım'da olayın meydana geldiği Bozburun Mahallesi'nde mahkeme tarafından keşif yapıldı.

Davanın üçüncü duruşması ise bugün Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana Ailesi'nin avukatı Canset Şahinyılmaz, İstanbul Barosu ve Baro'nun Hayvan Hakları Komisyonu adına avukat Harika Kocacık, Handan Bakbak ve davacı çiftinin yakın dostları duruşmaya katıldı. Duruşmada, bilirkişinin kararı mahkeme heyetine sunularak hakim tarafından incelendi. Sanık Kaan Ü, daha önceki ifadelerini tekrarlayıp, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Davacı Edhem Dirvana ve Tanem Sivar çifti de daha önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar etti. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi, Kaan Ü.'nün köpeklerin zehirlenmesinden sonra yaşanan tartışma sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen av tüfeğinin menzil kapasitesinin tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

'YORUCU VE ZOR SÜREÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK'

Duruşma öncesinde açıklama yapan davacı Tanem Sivar, "Bu davada yorucu ve zor süreç olacağını biliyorduk. Aldığımız destekle ve bu tür benzeri yaşanan olaylarla nasıl doğru bir yola girdiğimizi gördük" dedi. Sivar'ın eşi Edhem Dirvana da "Sabırla, ibretlik cezanın çıkmasını istiyorum. Ceza verildiği takdirde canlılara şiddet uygulayanlar en azından geri çekilir. Merakla kararı bekliyoruz" diye konuştu.

Dirvana Ailesi'nin avukatı Canset Şahinyılmaz da "Şu ana karar çıkmasını bekliyorduk. Bu zorlu süreçte bizleri destekleyen hayvan hakları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu dava Dirvana Ailesi'nin davası değil, kamuya mal olmuş bir duyarlılık davasıdır. Tüm bilirkişi raporları bizim lehimize ve birçok deliller açıkça tespit edildi" dedi.

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DHA