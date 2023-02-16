Taner Capakcur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taner Capakcur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taner Capakcur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taner Capakcur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taner Capakcur 15 Ocak 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taner Çapakçur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taner Capakcur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taner Capakcur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taner Capakcur'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taner Capakcur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tanercpkcr9/

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Taner Capakcur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taner Capakcur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Taner Capakcur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taner Capakcur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2019 yılında Çiğli Belediye

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Taner Capakcur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taner Capakcur şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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