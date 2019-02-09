Taner Öcal: “Sahipsiz kaldık”

Sahasında Eskişehirspor'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, Türkiye liglerinde transferi açamayan tek takım kendileri olduğunu söyleyerek, sahipsiz kaldıklarını belirtti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Öcal, "Yaklaşık 9 haftadır buradayız. Sözün bittiği yer. Çünkü biz ilk yarının son 5 maçında geldik. Umutlarımız var teknik ekip olarak. Transfer açılacaktı. Yüzde 70 civarında açılma potansiyeli vardı ve açamadık. Bizim durumumuzdan kötü olan Elazığ ve Eskişehir takımları transfer açtı. Türkiye liglerinde transferi açamayan tek takım biziz. Bundan 2 sene öncesine kadar Karabükspor bu duruma düşecek deselerdi, inanın herkes gülerdi. Ama maalesef bizden önce yaşananları bilmiyoruz ama bunu gerçek kişiler sebebini bilirler. Mehmet Yüksel başkanımız olduğu için buraya geldik. Aslında bırakıp gidecektik ama futbolcu evlatlarımız konuştuktan sonra bırakmadık ve onlar için burada kaldık" dedi.

Sahada gördükleri oyunun kendileri üzdüğünü, sevindikleri tek noktanın ise Fuat Çapa'nın Fair-Play hareketinin olduğunu kaydederek, "10 kişi kaldığımız kaptanımızın Yusuf'un tendonu koptu. 3 tane sakatımız vardı ve ondan önce Hatay maçında da 3 tane kırmızı kartımız vardı. Biz kırılgan bir yapımız var. Ekip ve takım olarak alternatifimiz çok zayıf. 2 oyuncu eksik oldu mu takım düzeni kayboluyor. Eskişehirspor'u ve taraftarını kutluyorum. Saha içerisinde kardeşlerine yakınlıktan ve sportmenlikten dolayı teşekkür ediyorum. Sahipsiz kaldık. Bu kadar yükün altına 18-19 yaşındaki çocukları yükledik. Onlar da bir yere kadar ve onlarda patladı. Eskişehir ve Elazığ taraftarı ve yerel yönetimleri ile el birliği ile transferi kaldırdılar. Biz çocuklara söz verdik ve onların yanında olacağız. Şu an takım 2 oyuncu genç milli takıma gidecek. Türk futboluna bu çocukları kazandırmış olmak bizim tek tesellimiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA