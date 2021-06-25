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Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

Taner Ölmez uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na geçtiğimiz sene ocak ayında evlilik teklifi etmiş haziran ayında nişanlanmıştı. Çiftin ne zaman evleneceği merak konusu oldu.Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde. İşte düğün tarihleri...

Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

Uzun süredir birlikte olan Taner Ölmez Ve Ece Çeşmioğlu çiftinin evlenecekleri konuşuluyor. 2020 yılının Haziran ayında nişanlanan çiftin düğün tarihleri merak ediliyor. Biz de haberimizde Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU EVLENİYOR MU, EVLENECEK Mİ? DÜĞÜN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na 2020 yılının Ocak ayında evlenme teklif etmişti. Oyuncu çift, birkaç ay sonra salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı

Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu.  TV100'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Taner Ölmez, 30 yaşındaki nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile  28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Taner Ölmez'in, Tuncelili olduğu biliniyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, 6 yaşında iken ailesi birlikte Tunceli'den İstanbul'a göç etmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

{TITLE_STRIP}Taner Ölmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Taner Ölmez Sevgilisi...

Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

{TITLE_STRIP}Ece Çeşmioğlu kimdir? Aslen nereli? Sevgilisi kim?

Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

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