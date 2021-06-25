Uzun süredir birlikte olan Taner Ölmez Ve Ece Çeşmioğlu çiftinin evlenecekleri konuşuluyor. 2020 yılının Haziran ayında nişanlanan çiftin düğün tarihleri merak ediliyor. Biz de haberimizde Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU EVLENİYOR MU, EVLENECEK Mİ? DÜĞÜN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na 2020 yılının Ocak ayında evlenme teklif etmişti. Oyuncu çift, birkaç ay sonra salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu. TV100'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Taner Ölmez, 30 yaşındaki nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Taner Ölmez'in, Tuncelili olduğu biliniyor. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, 6 yaşında iken ailesi birlikte Tunceli'den İstanbul'a göç etmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

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ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

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