Taner Tamince kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taner Tamince Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taner Tamince adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taner Tamince Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taner Tamince 26 Mart 1989 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taner Tamince Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taner Tamince, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 21 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Taner Tamince'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taner Tamince Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taner Tamince isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Taner Tamince Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taner Tamince futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2008 yılında Belediye Vanspor

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2010 yılında 72 Batman Spor

23 Ekim 2012 yılında Kurtalan Spor

21 Ağu 2013 yılında Van BBSK

20 Ağu 2014 yılında BB Bodrumspor

1 Temmuz 2016 yılında Tekirdağspor

27 Ocak 2017 yılında Muğlaspor

21 Eylül 2017 yılında Bigaspor

21 Nisan 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

Taner Tamince Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taner Tamince şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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