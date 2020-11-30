Taner Taşkın: “Kaleci Nurullah’ı geçemedik”

Deplasmanda 2-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, karşılaşmayı değerlendirdi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi oynamalarına rağmen rakip kaleci Nurullah Aslan'ı geçemediklerini söyledi.

"KALECİ NURULLAH'I GEÇEMEDİK"

İyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarına değinen Taner Taşkın, "Maça iyi başladık. İyi hazırlanıp, galibiyet için gelmiştik. Maalesef 2-3 haftadır pozisyon vermeden kalemizde golleri görüyoruz. Tabi bu hastalığımızı bir şekilde düzelteceğiz." açıklamasını yaptı.

İlk golü yemenin maçı çevirmek adına büyük zorluk oluşturduğunu belirten Taşkın, "Bu bizim için maçı çevirmek adına büyük handikap oluyor. Bugün de öyle oldu. Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik. İlk yarı ve ikinci yarı önemli pozisyonlar bulduk ama kaleci Nurullah'ı geçemedik. Şayet onu geçebilsek bir gol bulsaydık maçın şekli daha değişik olabilirdi. Buraya 4 önemli oyuncumuzdan eksik geldik. Bu da bizim dengemizi bozdu. İyi bir maç oldu. Samsunspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.