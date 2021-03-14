Taner Taşkın Tuzlaspor teknik direktörlüğünden istifa etti!

TFF 1. Lig'de bugün evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Tuzlaspor'un yenilgisinin ardından teknik direktör Taner Taşkın, yönetime istifasını sundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın istifa etti. Tuzlaspor'un bugün evinde oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Taner Taşkın'ın istifa ettiği öğrenildi.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 26 karşılaşmada 41 puan topladı. Mavi Beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 34 gol atıp 36 gol yedi.

TANER TAŞKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşında olan Taner Taşkın 27 Ekim 1972 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Taner Taşkın eski bir futbolcudur. Başarılı teknik adam son olarak 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor’un teknik direktörlüğünü yaptı.

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Taner Taşkın kimdir, nereli ve kaç yaşında?