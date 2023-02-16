Taner Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taner Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taner Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taner Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taner Yildiz 23 Aralık 1992 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taner Yıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taner Yildiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taner Yildiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Taner Yildiz'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taner Yildiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TanerYildizz25

http://www.instagram.com/taneryildiz10/

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Taner Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taner Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Taner Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taner Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2011 yılında Kasımpaşa

6 Ocak 2012 yılında İstanbulspor

30 Haziran 2012 yılında Kasımpaşa

21 Ağu 2013 yılında Bayrampaşa

21 Ağu 2014 yılında Pazarspor

31 Ağu 2016 yılında HEASK

6 Ocak 2017 yılında Karagümrük

18 Ocak 2018 yılında Diyarbekir Spor

9 Ağu 2018 yılında Tuzlaspor

2 Eylül 2019 yılında Bayrampaşa

6 Ocak 2020 yılında Somaspor

11 Eylül 2020 yılında Sultanbeyli Bld

17 Ağu 2021 yılında Şile Yıldızspor

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Taner Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taner Yildiz şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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