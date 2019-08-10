Taner Yıldız Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : 03.Nisan.1962

Taner Yıldız kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Mühendis, Milletvekili, Bakan

Taner Yıldız doğum yeri : Boğazlıyan, Yozgat

TANER YILDIZ BİYOGRAFİSİ

22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Kayseri milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'dır.

Taner Yıldız, 3 Nisan 1962 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi'ne bağlı Devecipınar Kasabası'nda doğmuştur. Aslen Kayseri’lidir. Emekli Havacı Astsubay olan babasının adı Eşref, annesinin adı Emine'dir. Babasının görevinden dolayı 10 yıl Balıkesir’de yaşadı.

Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Lise ve gençlik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’ndeydi (MTTB). AK Parti’nin çekirdek kadrosu gibi Necip Fazıl Kısakürek’in etkisindeydi. İstanbul’da Teknik Üniversite’yi kazanınca da irtibatı koparmadı. Okul çıkışları, hafta sonları, ikinci adresi Necip Fazıl’ın ‘Büyük Doğu’ dergisiydi. Sohbetlerini dinlemekle yetinmedi bir de görev üstlendi: “1979-1982 yılları arasında üç yıl boyunca üstadın çaycılığını yaptı.

Kayseri Elektrik Üretim Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2002 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı olarak, 22. Dönemde Kayseri AKP Milletvekili seçildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji danışmanlığı görevini yürüttü. 23. Dönemde tekrar Kayseri AKP Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı.



1 Aralık 2009 tarihinde hükümetin nükleer santral projesine karşı yaptığı eylemlerle kamuoyu gündemine sık sık gelen Greenpeace'in Akdeniz ofisini ziyaret etti. Kendisine “Nükleer ile Yaşamaya Hazırmısınız?” şeklinde bir tişört de hediye edilen Yıldız, böylece Greenpeace Türkiye Ofisi'ni ziyaret eden ilk bakan oldu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde, 24. Dönemde tekrar Kayseri AKP Milletvekili seçildi. 61. Hükümette yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

Taner Yıldız, Selma Yıldız ile evlidir. 4 çocuğu vardır.