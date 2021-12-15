AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?Hande Erçel şarkıcılığa mı soyundu? "Çok heyecan" diyerek paylaştı! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç destek çıkacak mı?Hangi takımlı olduğuna karar veremeyen Turgay Demir yine kafa karıştırdı! Neyi desteklediğini kendi bile anlamadı!TFF 1. Lig: Samsunspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBezek isminin anlamı nedir, Bezek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti9 yıllık evlilik 10 dakikada son buldu! Masterchef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı!Beser isminin anlamı nedir, Beser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurunAsfer isminin anlamı nedir, Asfer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tangram ne demek, TDK'ya göre Tangram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tangram ne demek, TDK'ya göre Tangram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tangram kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tangram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tangram nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tangram kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tangram ne demek, TDK'ya göre Tangram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tangram ne demek? Tangram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tangram kelimesi. Peki tangram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tangram nedir, tangram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TANGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tangram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tangram kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre tangram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kareden belli bir düzene göre kesilmiş iki büyük iki küçük, bir orta boy ikizkenar dik üçgen, bir kare ve bir paralel kenardan oluşan eski bir Çin bulmacası
- İlköğretimde öğrencilerin şekil oluşturma yeteneğini geliştirmek amacıyla kullanılan matematik ders araç gereci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
2
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT