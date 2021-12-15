Tangram ne demek, TDK'ya göre Tangram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tangram ne demek? Tangram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tangram kelimesi. Peki tangram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tangram nedir, tangram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tangram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tangram kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre tangram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kareden belli bir düzene göre kesilmiş iki büyük iki küçük, bir orta boy ikizkenar dik üçgen, bir kare ve bir paralel kenardan oluşan eski bir Çin bulmacası

- İlköğretimde öğrencilerin şekil oluşturma yeteneğini geliştirmek amacıyla kullanılan matematik ders araç gereci

