Tanguy Moriconi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanguy Moriconi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanguy Moriconi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanguy Moriconi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanguy Moriconi 7 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanguy Moriconi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tanguy Moriconi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tanguy Moriconi'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tanguy Moriconi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanguy Moriconi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tanguy Moriconi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanguy Moriconi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RSC Chatelet

1 Temmuz 2019 yılında Olym. Charleroi

Tanguy Moriconi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanguy Moriconi şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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