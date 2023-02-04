Tanguy Zoukrou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanguy Zoukrou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanguy Zoukrou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanguy Zoukrou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanguy Zoukrou 7 Mayıs 2003 tarihinde Le Chesnay şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tanguy Banhie Zoukrou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanguy Zoukrou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Tanguy Zoukrou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tanguy Zoukrou'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tanguy Zoukrou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tanguy.zk/

Tanguy Zoukrou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tanguy Zoukrou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tanguy Zoukrou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanguy Zoukrou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Troyes U19

1 Temmuz 2021 yılında Troyes B

1 Temmuz 2022 yılında Troyes

Tanguy Zoukrou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanguy Zoukrou şuan Troyes takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tanguy Zoukrou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FO Plaisir (2010-2017), AC Boulogne-Billancourt (2017-2020), ESTAC Troyes (2020-2021)

Fransa U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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