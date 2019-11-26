’Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçü’ paneli gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçünün 30. yılı anısına panel düzenlendi.

Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçü" adlı panele ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat söz aldı. 30 yıl önce gerçekleşen hazin göç hikayesini, bu acıları bizzat yaşayan akademisyenlerce aktarılacak olmasının önemine değinen Rektör Murat, "Türk Milleti olarak çok önemli göç hareketlerine şahit olduk. Biz de millet olarak çok ızdıraplı yollardan geçtik. Özellikle Balkanlar çok hazinli göç hikayelerinin yaşandığı yerlerin başında geliyor. Tarihimizi çok bilecek, çok iyi öğreneceğiz. Geçmişte yaptığımız hataları bir daha yapmayacağız. Güçlü olmak için, milli birlik ve bütünlüğü mutlaka esaslı şekilde muhafaza edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından konuklara hediye takdimi gerçekleştirildi. Panelin moderatörü Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu Bulgaristan Türkleri denince akla gelen ilk iki şeyin göç ve asimilasyon olduğunu belirterek, "1877 ve sonrasındaki göç hareketleri ile toplamda Bulgaristan coğrafyasından ülkemize 2 milyon civarında göçmen akışı olduğunu biliyoruz. Son göç dalgası olan 1989'da, süreci bizzat yaşayan kıymetli hocalarımız aramızda" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karapınar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zafer ve Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panel, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İHA