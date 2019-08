Tanita Tikaram Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TANİTA TİKARAM KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ağustos.1969

Tanita Tikaram kaç yaşında : 50

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Müzisyen, Ses Sanatçısı

Tanita Tikaram doğum yeri : Munster, Almanya

TANİTA TİKARAM BİYOGRAFİSİ

Hindistan - Fiji asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen. Henüz 19 yaşındayken çıkardığı ilk albümü Ancient Heart'la tüm dünyada büyük başarı kazanan Tikaram, bu albümden çıkan Twist In My Sobriety isimli şarkısıyla 80'li yılların en büyük hitlerinden birine imza atmıştır.

21 Ağustos 1969'da Almanya, Munster'da dünyaya geldi. Ailesinin kökenleri Hindistan-Fiji ve Malezya'ya dayanıyordu. Babası İngiliz ordusunda subay olan Tikaram'ın kardeşi Ramon, sinema oyuncusuydu. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan şarkıcı 16 yaşında ilk şarkısını yazdı. Ailesiyle birlikte Munster'dan İngiltere'nin Basingstoke kentindeki bir banliyöye taşınan Tikaram, Beatles, Karen Carpenter, Linda Ronstadt, Rita Coolidge ve Crystal Gayle dinleyerek büyüdü.



Beste yapmaya ve söz yazmaya devam eden şarkıcı bir demo kaset doldurabilmek için pazarlamacılık yapmaya başladı. Demosu prodüktör Paul Charles'ın eline geçmişti ve Charles Tikaram'ın ses renginden oldukça etkilenip onu kanatları altına aldı. 1988 yılında ilk single'ı Good Tradition'ı çıkardığında şarkıcı henüz 18 yaşındaydı. Single İngiltere listelerinde ilk ona girmeyi başarmıştı ve ardından prodüktörlüğünü Peter Van Hooke ve Rod Argent'in yaptığı ilk albüm geldi: Ancient Heart. Albümden çıkan ikinci 45'lik Twist In My Sobriety, tüm dünyada büyük ses getirdi ve Tikaram'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Yönetmenliğini Gerard de Thame'in yaptığı ödüllü video klibiyle o yılın en çok ilgi gören şarkılarından biri olan Twist In My Sobriety, 80'li yılların klasikleri arasına girdi. Albüm de tüm dünyada dört milyon kopya sattı.

Ancient Heart'ın başarısı üzerine 1989'da turneye çıkan şarkıcının, ikinci albümü The Sweet Keeper 1990'da müzik marketlerdeki yerini aldı. Yine Peter Van Hooke ve Rod Argent'le çalıştığı bu albümü, İngiltere listelerinde üç numaraya kadar yükseldi. Çok geçmeden üçüncü albümü "Everybody's Angel"ı dinleyicileriyle buluşturan Tikaram, albümde Jennifer Warnes'un da eşlik ettiği "Only The Ones We Love" isimli şarkıya da yer verdi. Albümün çıktığı 1991 yılında ikinci dünya turnesine çıkan Tikaram, 1992'de prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği "Eleven Kinds Of Loneliness" albümünü piyasaya sürdü. 1995'te Thomas Newman'ın prodüktörlüğünde çıkardığı Lovers in the City albümünden sonra Tikaram üç yıl müziğe ara verdi. Bu dönemde seyahat eden ve birkaç dizide de oynayan şarkıcı daha önceki albümlerinden farklı olan tarzıyla dikkat çeken The Cappuccino Songs'la 1998'de yeniden müziğe döndü.

Tanita Tikaram, yedi yıllık bir aradan sonra 2005'te Sentimental isimli son albümüyle hayranlarıyla yeniden buluştu. Nick Lowe'un prodüktörlüğünü yaptığı albüm Fransız plak firması Naïve Records'tan çıktı.