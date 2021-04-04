Tanju Çolak'ın hikayesi 196Sekiz YouTube kanalında Armağan Çağlayan'ın Uçuk Kaçık Masallar programını izleyen kişiler tarafından merak edildi. Uçuk Kaçık Masallar programını izleyen kişiler hem Tanju Çolak'ı hem de geçmişte yaşadıklarını araştırmaya koyuldu. Peki Tanju Çolak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tanju Çolak Hülya Avşar aşkı ve ayrıntılar haberimizde...

TANJU ÇOLAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tanju Çolak 10 Kasım 1963 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Santrafor mevkiinde görev almış eski millî futbolcu Tanju Çolak, hem futbolculuğu ile hem de aşk hayatı ve yaşadıklarıyla bir döneme damga vurmuştu.

Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, 39 gol ile Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcusu ve 6 gol ile Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan futbolcusu rekorlarını elinde bulundurmaktadır. Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk futbolcu olan Tanju Çolak, aynı zamanda Süper Lig'de 240 golle en çok gol atan 2. futbolcudur.

Futbola 10 yaşında Samsun Yolspor'da başladı. Daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1. Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur.

Samsunspor'da 2 defa 1. Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87) oldu. Bu başarılarından sonra 1987-88 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu

.Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyerinde 5., Süper Lig üçüncü defa gol krallığına ulaşırken hem Metin Oktay'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Tanju Neuchâtel Xamax ve AS Monaco FC'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu. 1989 yılında Zico'nun jübile maçında Tanju Çolak turnuvanın karmasında yer almayı başardı. 1990-91 sezonunda dördüncü gol krallığına ulaştı.1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile de aynı başarısını sürdüren Tanju, 53 maçta 50 gol attı ve 1992-1993 sezonunda beşinci ve son kez gol kralı oldu. Cem Uzan'ın İstanbulspor'u satın almasının ardından, astronomik bir yıllık maaşla 1. Ligde mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Çolak, 1994'te, kaçak Mercedes davası nedeniyle aldığı hapis cezası yüzünden, mecburen 1994'te futbolu bıraktı. Jübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı.

TANJU ÇOLAK'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

55 kez millî takıma çağrılan Tanju Çolak, 14 kez Türkiye U-18, 10 kez Türkiye U-21, 31 kez de Türkiye A Millî takım formasını giymiş ve bu maçlarda 12 gol atmıştır.

TANJU ÇOLAK'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, önce Siirtspor sonra Göztepe'de teknik direktörlüğüne gelmiştir. Kısa dönem A2 millî takım teknik direktörlüğü yapmıştır.

TANJU ÇOLAK'IN MENAJERLİK KARİYERİ

Tanju Çolak 2000 yılından sonra teknik direktörlüğe ara vermiştir ve kendisinin kurduğu Progol adında menajerlik bürosunda menajerlik yapmaktadır. Tanju Çolak aynı zamanda bir spor gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

24 Aralık 2011 tarihinde Siirtspor Kulübünün olağan kongresinde hazırlanan tek liste ile, kongreye katılan üyelerden 158'inin oyunu alan Çolak başkan seçildi.

TANJU ÇOLAK HÜLYA AVŞAR AŞKI

Hülya Avşar Tanju Çolak aşkı 80'li yıllarda yaşanmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin aşkı o dönem tüm Türkiye'nin konuşmuş ve olay olmuştu.

O dönem güzellik yarışmasını kazansa da tacı elinden alındıktan sonra sergilediği tavır ile magazin gündeminin dikkatini çekmeyi başaran Hülya Avşar, Türk Sineması'nın aranan yüzlerinden biri olmuştu.

Assolistliğe hazırlanan Avşar, gol kralı olarak anılmaya başlanan Tanju Çolak'ın da dikkatini çekmişti. Samsunspor'dan Galatasaray'a geçmesiyle birlikte başarısı ve ünü katlanarak artan Tanju Çolak, çok konuşulan futbolculardan biriydi.

Müzik çalışmaları için bir araya geldikten sonra ünlü şarkıcı Coşkun Sabah ile aşk yaşayan Hülya Avşar'ın aşkı, Sabah askere gidince iddiaya göre bitti. Coşkun Sabah, Hülya Avşar'ı her fırsatta askerden arasa da anne Emral Avşar tarafından "Evde yok" yanıtıyla karşılaştı.

Nitekim bir süre sonra Hülya Avşar'ın bir iş adamıyla birlikte olduğu gazetelerde boy boy yer almıştı. Üstüne bir de İbrahim Tatlıses dedikodusu çıktı ama onun gerçek aşkı futbol dünyasının yıldızı Tanju Çolak oldu.

Samsunspor'da oynarken verdiği ilk röportajında en büyük üç hayali soruldu Tanju'ya. Tanju Çolak'ın cevapları hem şaşırtıcı hem de netti: "1- Güzel bir spor araba 2- Benzin istasyonu sahibi olmak, 3- Hülya Avşar"

Hülya Avşar'a olan hayranlığını dile getirdiğinde henüz bekardı Tanju Çolak. Ancak ilişkileri başladığında Tanju evlenmiş, hatta eşi Aysu Hanım'la bebek bekliyorlardı.

Bir gün Suadiye'deki bir apartman binasına önce Hülya Avşar'ın, sonra da Tanju Çolak'ın girdiğini gördü mahalledekiler. Bu ilginç magazin olayına tanık olan mahalleli, hemen Hafta Sonu gazetesini aradı ve olay yerine bir muhabirin intikal etmesi sadece bir kaç dakikayı aldı.

Tanju ve Hülya aşkı bu şekilde patlak verdi ve bir şekilde ikili, aynı fotoğraf karesine girmekten imtina etmedi. Hatta bir şehir efsanesine göre Aysu Hanım bu ikiliyi birlikteyken bastı ama bu konu hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. Bir şekilde zina davası açıldı ve Hülya Avşar mahkemeye çıktı. Mahkemedeki savunmasını da "Biz Tanju Çolak ile ileri derecede arkadaşız" şeklindeydi. Aysu Hanım tüm bu ihaneti sineye çekti ve Tanju Çolak ile olan evliliğini devam ettirdi. Hatta gazetelere "Hülya hamile kalırsa Çolak soyadını alamaz, oturur kendi bakar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tanju Çolak ise hızla çıktığı kariyer merdivenlerini bir o kadar hızla inmeye başladı. Fenerbahçe'ye transfer olması büyük bir tepkiyle karşılandı. Araç kaçakçılığı yüzünden de birkaç kez hapse girdi. İkili bu gelişmelerden sonra 3 seneye yakın süren ilişkisine noktayı koydu. Hatta Hülya Avşar, Aysu Çolak'ı arayıp "Ben bir hayvanlık yaptım, çok pişmanım, senden özür diliyorum. Gencim, hata yaptım, aşık oldum. Onun için de senden özür diliyorum" dedi.

Tanju Çolak ise yıllar sonra verdiği bir röportajda "Medeni durumumuz uygun olsaydı Hülya ile evlenebilirdik. Ama ondan kaynaklı bir sebeple evlenmedik. İlişkimiz Hülya yüzünden bitti." şeklinde bir itirafta bulundu. İkili yıllar sonra sadece bir kez karşılaştı ve el sıkışıp selamlaştı. Türkiye'nin en sansasyonel yasak aşkı da böylece tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

COŞKUN SABAH'TAN YILLAR SONRA 'HÜLYA AVŞAR' İTİRAFI

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah geçen yıl Uçankuş adlı magazin programında yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtladı.

Sabah yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf etti: "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!"

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.