Tanju Çolak: “Milli takımda sevgi ve inanma sorunu var”

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, milli takımda sevgi ve inanma sorunu olduğu söyleyerek, "Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tanju Çolak: “Milli takımda sevgi ve inanma sorunu var”

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, milli takımda sevgi ve inanma sorunu olduğu söyleyerek, "Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Mili Futbol Takımı'nın performansı hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. "Milli takımda önemli sorunlar var" diyerek sözlerine başlayan Çolak, "O büyük sorunu bir an önce kestirip atmak lazım. Çünkü hoca ağır konuşuyor, futbolcular sahada isteksiz, arzusuz. Sevgi ve inanma sorunu var. Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar. Ama bu ara Hamit Altıntop yok ortalarda. Hamit nerede? Niye konuşmuyor, kendini sessize aldı. Her şeye cevap veriyordu, bugün niye konuşmuyor? Hamit Altıntop ile Kuntz arasında problem de olabilir" ifadelerini kullandı.

"Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin"

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de oynanan Ermenistan müsabakasına santrforsuz başlamasını eleştiren Çolak, "Alman sistemine döndük. Diyecekler ki santrforumuz yok ama öyle bir şey de yok. Arayıp bulacaksınız. Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin, golün olduğu yerde senin ay-yıldız futbolcun olmazsa şansız çok az. Ermenistan maçını santrforsuz oynadık, komedi. Bertuğ Yıldırım çok da güzel oynayabilirdi" diye konuştu.

"Bertuğ Yıldırım'a formayı vermek lazım"

Ay-yıldızlı takımın forvetinin kimin olması gerektiğiyle ilgili ise eski milli futbolcu, "Cenk Tosun da olur, Bertuğ da olur. Bertuğ yakışır ve aynı zamanda genç de. Ona o formayı vermek lazım. Ermenistan maçında attığı gol de zor bir goldü, ayak içiyle vurdu" cümlelerine yer verdi.,

Tanju Çolak, ayrıca milli takımın başına yerli teknik direktörün gelmesinden yana olduğunu da belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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