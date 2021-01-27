Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!
Türkiye genelinde restoran ve kafelerdeki yasaklar devam ederken eski futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki bir restoranda toplu halde düzenledikleri kaz ziyafeti sosyal medyada tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Çağatay'dan son sözler geldi! Nejat İşler Çukur'a veda etti
Nusret'in 10 güzelle çektiği kahve videosuna beğeni yağdı!
Bahar Candan doğum gününde ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!
O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
27 Ocak 2021 Çarşamba 10:31
Benzer Videolar