Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!

Türkiye genelinde restoran ve kafelerdeki yasaklar devam ederken eski futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki bir restoranda toplu halde düzenledikleri kaz ziyafeti sosyal medyada tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.