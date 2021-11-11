Tanju Çolak'tan çok konuşulacak Hülya Avşar itirafı! "Hoşuma gitmedi desem yalan olur"

90’lı yılların sansalyonel yasak aşkı yeniden gündeme geldi. Eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında konuşan Hülya Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÇOLAK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tanju Çolak, sessizliğini UçanKuş TV sunucusu Esra Balamir’e konuşarak bozdu. Eski aşkı Hülya Avşar ile ilgili samimi bir röportaj veren Tanju Çolak, Avşar’ın numarasını silmemesiyle ilgili “Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” şeklinde konuştu.

"ORTADA YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Tanju Çolak, bir yerde karşılaşırsa konuşacağını belirterek, “3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolma Bahçe’de bir yemek vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şuan evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım” dedi.

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