Tanju Özcan, randevu alamamaktan yakındı! Üsluptan ve saygıdan uzak konuştu: "Bir gece Saray'ın kapısını ansızın çalabilirim"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aylardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmek için randevu alamadığını söyledi.

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Tanju Özcan, randevu alamamaktan yakındı! Üsluptan ve saygıdan uzak konuştu: "Bir gece Saray'ın kapısını ansızın çalabilirim"

Sığınmacılar hakkında yaptıkları ve konuştukları ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün de yaptığı bir konuşmasında aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu alamadığından yakındı ve bir gece ansızın Saray'a gelebileceğini söyledi.

Tanju Özcan, randevu alamamaktan yakındı! Üsluptan ve saygıdan uzak konuştu: Bir gece Saray'ın kapısını ansızın çalabilirim

"GEREKİRSE DEVLET BAHÇELİ'Yİ ARAYACAĞIM"

Konuşmalarına “Ben CHP'den geçici olarak ihraç edildim. Yine cumhurbaşkanımızı arıyorum, yine randevu vermiyor." şeklinde başlayan Tanju Özcan "Gerekirse Devlet Bahçeli'yi arayacağım. O da olmazsa Putin'e mektup yazacağım. Nasıl olsa sürekli görüşüyorlar. Eğer randevu vermezse bir gece ansızın sarayına kapısına gidebilirim. Devlet babaya mektup yazacağım. Diyeceğim ki, "Devlet baba, şu ortağına söyle, Bolu adına konuşacağım". Devlet babada beni kırmaz. Arar reis beyi, "Tanju beni taciz ediyor. Çocuğa bir randevu ver" der. " ifadelerine yer verdi.

Tanju Özcan, randevu alamamaktan yakındı! Üsluptan ve saygıdan uzak konuştu: Bir gece Saray'ın kapısını ansızın çalabilirim

RANDEVU ALMAK İÇİN DÖRT DÖNÜYOR

Üsluptan ve alaycı bir tavır takınarak konuşmalarına devam eden Özcan "Ben nasıl randevu alacağım cumhurbaşkanından. Muhakkak görüşmem lazım. Konu önemli. Hem isterse 6'lı masayı konuşuruz laflarız. Bir Allah'ın kulu bana yardımcı olsun. Nasıl konuşacağım? 60 kez aramış bir ilin belediye başkanı, insan meraktan döner." dedi.

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