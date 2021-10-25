Tanju Özcan ve Alim Karaca için kritik gün! CHP'li iki belediye başkanı savunma yapacak!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün genel merkezde tüm üyeler bir araya gelecek.

Kurulda savunma yapacak olan isimlerden bir tanesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan geçtiğimiz aylarda kendisinden "Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz" diyerek 'tüp bebek' konusunda yardımcı olmasını isteyen başörtülü bir kadına "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" ifadesi nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan genel merkeze gidip sözlü savunma verecek.

"İHRAÇ EDİLİRSEM BAŞKA PARTİYE GİTMEM, BAĞIMSIZ KALIRDIM"

Özcan olası bir ihraç kararı için, "Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim başka bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçülük ve Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim" ifadelerini belirtmişti.

ALİM KARACA İÇİN TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERMİŞTİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isim Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaşla yaptığı küfürlü telefon konuşmasını sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki almıştı. Alim Karaca için CHP lideri talimat vermiş, MYK toplantısında Karaca'nın uyarı istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti. Alim Karaca da Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.