Tanju Özcan yapacağı açıklamayla, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak, erken seçimi getirecekmiş (!) "Tanju neyi itiraf edecek, erken seçimle ne ilgisi var?"

CHP'li Tanju Özcan, sosyal medya hesabında skandal bir paylaşıma yer verdi. Saat 12.00'da duyuru yapacağını ve öneride bulunacağını söyleyen Özcan, erken seçime gidilebilecek açıklamalarda bulunacağını söyledi. Duruma sosyal medya kullanıcılarından Aşk-ı Memnu benzetmesi geldi. "Tanju neyi itiraf edecek, erken seçimle ne ilgisi var?" diyen vatandaşlar, Özcan'ın paylaşımını dikkate almadı.

"İNŞALLAH MUHALEFET HAYIR DEMEZ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her ay gündem olacak açıklamalarda ve davranışlarda bulunmaya ve gündemde yer etmeye devam ediyor. Son olarak, saat 12.00 sıralarında Twitter hesabından önemli bir açıklama yapacağını duyuran Özcan, "Bu gün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak...ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısımı sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım...inşallah muhalefet hayır demez" ifadelerini içeren paylaşımda bulundu. Özcan'ın duyurusu alay konusu olurken Aşk-ı Memnu benzetmesi de gecikmedi.

Bunun yanı sıra takipçilerinden gelen, "Biraz da kafanıza göre hareket etmeseniz ne güzel olur! Sonuçta genel merkez,genel başkan Ankara ile istişare edip karar verseniz partinize zarar vermemiş olursunuz" yorumlar ise haklı bulundu.