Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür

CHP'de Seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardında parti içinden ağır eleştiriler artarak devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım 'PKK terör örgütüdür, dedi.

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Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür

HDP'nin desteği ile 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren cumhuriyet halk partisi genel başkanı kemal kılıçdaroğlu ve parti yönetimi alınan başarısız sonuçların ardından parti içi ve çevrelerinden sert eleştirilerle gelmeye devam ediyor. HP içine en sert tepkilerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım 'PKK terör örgütüdür" diye çok sert bir açıklamada bulundu.

NET VE AÇIK OLALIM PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Geçtiğimiz yıl CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

ÜÇ KURUŞLUK OYUNU ALACAĞIZ DİYE..

Özcan, "Artık yeter. ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Çadır Mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Oslo'da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları. Net ve açık olalım. PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim" dedi.

Bir takipçisinin "Başkanım iyi misiniz?" sorusu üzerine ise Özcan, 'Üzgünüm sadece. Öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

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